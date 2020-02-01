‘Barış çınarı Kudüs yıkılırsa altında tüm dünya kalır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin önemli masjlar verdi. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

İSRAİL'İN GÖZÜ DOYMUYOR: 2. Dünya Savaşı akabinde Filistin topraklarında korsan bir şekilde kurdurulan İsrail kan döke döke, haksız ve hukuksuz bir şekilde bugünkü sınırlarına ulaştı. Zalimin gözü kana da doymaz mala da. İsrail'in de gözü doymuyor. Son olarak Amerikan yönetiminin desteğiyle hem Kudüs'ü hem de İsrail'in özellikle ısrar ettiği işgal altındaki diğer Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen bir planı devreye almaya çalışıyor. 1947'de bir Filistin vardı, bugün ise maalesef İsrail. Böyle damla damla gösterebileceğimiz bir Filistin var.

TANIMIYORUZ: Şimdi utanmadan, sıkılmadan bunlardan da Filistin'i mahrum etmenin, Batı Şeria da dahil olmak üzere, gayreti içindeler. Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Türkiye olarak, görünürde iki devletli çözümü kabul eden ama esasta Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz.

Başkan Erdoğan: Kudüs kırmızı çizgimizdir | Video Haber Video

KEM GÖZLERİNİ KABE'YE ÇEVİRİRLER: Rabbimizin tüm Filistin ve Kudüs topraklarıyla mübarek kıldığı Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereğidir. Şayet bugün Mescid-i Aksa'nın mahremiyeti koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Hele hele şu andaki zihniyetle hiç mi hiç engelleyemeyiz. İşte bunun için "Kudüs kırmızı çizgimizdir" diyoruz.

YAZIKLAR OLSUN: İslam dünyasındaki ülkelerin şu atılan adım ve açıklanan metinle ilgili tavırlarına baktığımız zaman ben halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan. Sesin çıkmıyor, sesin. Ne zaman çıkacak? Bakıyorsunuz Umman, Bahreyn, aynı şekilde Abu Dabi. Bir de oraya katılıp alkış tutuyorlar, yazıklar olsun. Acaba o alkış tutan eller, bu haince atılan adımın hesabını nasıl verecek? Başlarında kipalarla orada olanlar da alkış tutuyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.

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BARIŞIN ANAHTARI: Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır. Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek, sadece orada yaşayan Müslümanlara ve Hristiyanlara değil tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır. Aynı şekilde zaten kendi kadim vatanlarında parya durumuna düşürülmüş olan Filistinli kardeşlerimizi böyle rezil bir planı kabule zorlamanın da izahı yoktur. Mazlum Filistin halkına ve Kudüs-ü Şerif'e yaptıkları tacizlere seyirci kalarak İsrail'i cesaretlendiren herkes ortaya çıkacak vahim sonuçların sorumluluğuna ortaktır. Filistin halkının ve devletinin güvenliğini işgalci İsrail'e bırakmak, kuzuyu kurda teslim etmekle aynı.

İNSANLIĞA İHANET: Üstad'ın "Kurt yapmaz bu taksimi, kuzulara şah olsa" dediği, böyle bir planı destekleyen kimi Arap ülkeleri, Kudüs ile beraber kendi halklarına, daha önemlisi tüm insanlığa ihanet etmekte. İstedikleri kadar plan yapsınlar, zulüm işlesinler. Allah'ın yardımı ve vicdanlı, ahlaklı, hakkaniyetli insanların desteğiyle Kudüs davası hep ayakta kalacak. Sokaklarda çocuğundan yaşlısına masumların resmen infaz edildiği, insanların evlerinin başlarına yıkılarak gasbedildiği böyle bir haydut devlet, böyle bir terör devleti bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz. Türkiye hem Kudüs davasına hem Filistin halkının onur mücadelesine sonuna kadar destek verecek.

HRİSTİYAN DÜNYASINA ÇAĞRI: Hristiyan dünyasının buraya sahip çıkması lazım. Dikkat edin bu işin başını çeken Sayın Trump Hristiyan değil mi? Bu olaylar karşısında Hristiyan dünyası herhalde eli bağlı kalmayacaktır. Kudüs'te Hristiyanların da malum hakkı var. Onların da burada dik, diri durması lazım.



İDLİB'DEKİ DURUMA SEYİRCİ KALAMAYIZ



İdlib'deki vahşeti engellemek, Suriye'nin istikrarına ve siyasi çözüme destek vermek amacıyla Rusya ile bir mutabakat imzalamıştık. Bu mutabakatın, Esed rejimi ve onu destekleyen Rusya tarafından kanla ve acıyla adım adım delinmekte, bozulmakta, ihlal edilmektedir.

Halen 3.6 milyon Suriyeliyi topraklarında barındıran ülkemizin, yeni bir göç dalgasına tahammülü yoktur. Hiçbir ülkenin siyasi ve ekonomik çıkarı, Türkiye'nin güvenlik ve istikbal önceliklerinden daha önemli olamaz. Bu bakımdan Suriye'nin ne diğer bölgelerindeki ne de İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız ve kalamayız.

Suriye'nin tüm halkıyla birlikte istikrarını ve güvenliğini istiyoruz. Bunun için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz.



ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: DEPREM VERGİLERİNİN 5 KATI HARCAMA YAPTIK GİT YERİNDE GÖR



(ELAZIĞ ve Malatya depremiyle ilgili) Hamdolsun hayati tehlikesi olan deprezedemiz bulunmuyor. Devletimiz tüm kurumları ve görevlileriyle insanlarımızın yardımına koşmuştur. Türkiye, tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale faaliyetini, elhamdülillah göğsümü gere gere söylüyorum, bu depremde yürütmüştür.

BU CHP'nin başkanı, yakın siyasi tarihten zerre haberi yok. Bilmez bu işleri, tarih cahilidir. Acaba bir Düzce depreminde, Kocaeli, Sakarya depreminde, Bolu'da neler olmuş bitmiş bilmez. Şimdi sorun, "Van depreminden haberin var mı?" diye, inanın yoktur. Utanmadan soruyor, "Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız?" Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden buralara çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık. Van'da Edremit diye bir ilçe var, şu anda sorun bilmez. "Nereye harcadınız?" diyor, git yerinde gör neler yaptığımızı. Bay Kemal sen neredesin? Sen kiminle cirit attığının farkında değilsin. Bu işi de öğrenemeyeceksin.



DEPREM VERGİLERİNİN 5 KATI HARCAMA YAPTIK



HİÇBİR vatandaşımızı mağdur etmeden, bu büyük afetin yaralarını inşallah süratli bir şekilde saracağız. Depremde en çok can kaybının yaşandığı Elazığ'ın Mustafapaşa ve Sürsürü mahallelerinden başlayarak bölgede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışmasını başlatıyoruz. İlk etapta Elazığ'da 3 bin 850, Malatya'da 2 bin 550 olmak üzere toplam 6 bin 400 yeni konutu süratle yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

TÜRKİYE, 1999 depreminin ardından ortaya çıkan hasarları gidermek için sadece İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Bolu'da 103 milyar liralık yatırım yapmıştır. O sordukları deprem vergilerinin 2003-2019 arasındaki toplamı, cari fiyatlarla 66 milyar lira, 2019 fiyatlarıyla 147 milyar lira. Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan ve depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak ise bu rakamların yaklaşık 5 katı. Türkiye'yi onca acısının arasında bu tür tartışmaların içine çekenlerikınıyorum ve sevgili milletime havale ediyorum.

81 vilayetimizin tamamında bundan sonra hiçbir yeni yerleşim yerinde binalar çürük zemine ne de yüksek katlı inşa edilemeyecek. Tespit ettiğimiz 1.5 milyon binanın dönüştürülmesi çalışmalarına hız veriyoruz.



ABBAS VE HANİYE İLE GÖRÜŞTÜ



CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüşerek, ABD'nin sözde barış planını değerlendirdi.