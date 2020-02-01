Her işinde pis koku var

Sayıştay'ın 2018 yılına ait yaptığı denetimlerde CHP'li Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Ataşehir belediyesinde birçok usulsuzlük, yolsuzluk ve mevzuata aykırı işlem yaptığı tespit edildi. Eşi de CHP milletvekili olan İlgezdi 20127 yılında benzeri gerekçelerle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı. Sayısız skandalla gündeme gelen "İlgezdi " ailesine CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahip çıkması dikkat çekiyor.Sendika değiştirme baskısı yapan, binlerce işçiyi sokağa koyan CHP'li belediyelerde baskı ve zulüm devam ederken, bir yandan da birçok şaibeli işlere imza atılan icraatlar peşpeşe ortalığa dökülüyor. Bunun son örneği de İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin eşi olan Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin suç dosyasının çok kabarık olduğu 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporuyla gözler önüne serildi. Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporunda İlgezdi'nin icraatlarına ilişkin tespit edilen usulsüzlükler arasında mevzuata aykırı davranmaktan, ihalede rekabeti engelleyecek girişimlere, taşıt kiralamadan, akaryakıt alım ihalesine, otoparkların işletilmesinden, imar harçlarında bedelden yüksek tahsilat yapılmasına kadar birçok kanunsuz uygulamalar yer alıyor. ANKARAREZIDANS skandalının ardından geçtiğimiz günlerde milletvekili eşine ayrıcalık tanımadığı için kuaförün işyeri ruhsatını iptal ederek kamuoyunun tepkisini çeken İlgezdi ile ilgili Sayıştay'ın tespitlerinden bazıları şöyle:Parkların yapılması ve 30 yıllığına işletme devirlerinde aykırılık.Yol, bakım ve onarım ihalelerinde rekabeti engelleme.Taşınmaz kiralamalarında kanuna aykırılık.Akaryakıt alım ve taşıt tanıma sisteminde hatalı uygulamalar.Mevzuata aykırı olarak sokak aralarında otopark işletilmesi.Kiraya verilen yerlerde sözleşme ve şartnameye aykırılık.Bazı yerlerin ihale yapılmadan işgalcilerine verilmesi.Gecekondu Fonu paralarının amacı dışında kullanılmasıAtık toplanması işinin bedelsiz ve ihalesiz devredilmesi.Harç konusu olan hizmetlerden ücret talep edilmesi.

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