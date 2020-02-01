‘Oğlum bize bakıyordu kandırıp dağa götürdüler’

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbetine katılım devam ediyor. Evlatlarını terörün elinden kurtarmak için Kandil'e karşı direnen annelerin, oturma eylemi 151'inci gününe girerken, bir ailenin daha katılımıyla sayı 79 oldu. Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen anne Sakine Kartal, 2014'te terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan inşaat işçisi oğlu Veysi Kartal için HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı. Oğluna, teslim olması için çağrıda bulunan anne Sakine Kartal, "6 yıl önce oğlum HDP tarafından kandırılarak PKK'ya teslim edildi. Götürüldükten sonra bazen konuşuyorduk, ancak son 2 yıldır haber alamıyorum. Konuştuğum zaman oğluma geri dönmesini söyledim. 'Orada ne işin var?' dedim. 'Benim yüzüm yok gelmeye' dedi. 3 bin lirasını da almışlar oğlumun. Buraya HDP'den oğlumu istemeye geldim. Oğlumu versinler" dedi.Annelerin çocuklarına kavuştuğunu televizyonlarda görünce geldiğini belirten anne Sakine Kartal, evladına kavuşacağına inandığını söyledi. Oğlunun inşaatlarda çalışarak eve baktığını belirten anne Sakine Kartal, "Oğlum evin geçimini sağlıyordu. Onu HDP'liler PKK'ya teslim etti, onlar getirecek" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU