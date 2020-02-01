Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından açıklama yaptı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video

TÜRKİYE'DE ŞÜPHELİ DURUM VAR MI?

Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı. Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu ana kadar rastlanmadı.

Bakan Koca: 42 yolcuda hastalık tespit edilmedi | Video

VUHAN'DAN GELEN UÇAKTA RİSKLİ DURUM VAR MI?



Çin'in Vuhan kentinden getirilen 42 kişinin hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi yok. Çin'den gelenler 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde, tek kişilik odalarda takip edilecek..