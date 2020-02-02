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‘Amaçları yıldırmak’

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR Gündem
Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
‘Amaçları yıldırmak’
Eşi ve iki çocuğu ile birlikte yaptığı Kudüs ziyareti sonrası Türkiye'ye dönmek için bindiği uçaktan İsrail polisi tarafından indirilen ve Tel Aviv Havalimanı'nda 6 saat boyunca özel bir alanda bekletilen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, dün gece saat 01.50'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Kartoğlu, yaşadıklarını SABAH'a anlattı:
* Çocuklarıma Kudüs bilincini aşılamak ve ora ile ilgili bir maneviyat yaşamak için ailem ile Kudüs'e gittim. Dönüşte THY uçağına bindikten bir süre sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden uçaktan indirildik. Özel bir odada arama yaptılar. Yaklaşık 6 saat ayrı bir alanda bekletildik. Bizden sonra da bütün uçağı indirip tarama yapmışlar. Neden böyle bir şey yapıldığının açıklaması yok. Amaçları biraz yıldırma şeklinde bir hava oluşturalım, insanlarda buraya karşı soğukluk oluşsun.
* Bilinçli şekilde yapılan bir yıldırma politikası. Emrivaki bir şekilde şöyle yapın, konuşmayın, şöyle olacak şekilde itici tarzları vardı. Çocukların olduğu ortamda böyle bir şeyi nasıl yapabilirler kafama oturtamıyorum.
Kartoğlu, olayın İsrail'den ayrılmadan önce Kudüs'te çektiği ve Twitter hesabından yayımladığı ve "Kudüs, Filistinlilerin değil, tüm Müslümanlarındır" dediği videoyla ilgili olup olmayacağı konusunda ise "Belki olabilir" diye konuştu.

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