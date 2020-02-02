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Bakan Çavuşoğlu'dan Koronavirüs ve operasyonu açıklaması

'in Vuhan kentinden gelen ve 'daki patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ile ilgili açıklamalarda bulundu. uçağının götürdüğü yardımların Çin'de büyük yankı uyandırdığını söyleyen Çavuşoğlu gelen vatandaşlarımızla ilgili olarak da "15 gün karantina süreci olacak. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor." dedi. İşte Çavuşoğlu'nun değerlendirmelerinden öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 2.2.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 13:40 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu'dan Koronavirüs ve Koca Yusuf operasyonu açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yardım göndermemiz büyük yankı buldu

Koca Yusuf Çin'e giderken bir de tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Bu Çin'de büyük yankı buldu. Bir tek Türkiye ve Japonya göndermiş. Ve Türkiye'nin bu tutumu Çin'de büyük yankı uyandırdı. "Bir tek Türkler bize dostluklarını gösterdiler" şeklinde.

Bakan Çavuşoğlu'dan Koronavirüs ve Koca Yusuf operasyonu açıklaması

CAN KARDEŞLERİMİZİ ORADA BIRAKAMAZDIK

Arkadaşlarımız 36 saat hiç uyumadan bu süreci gerçekleştirdiler. Gürcistan, ve Arnavutluktan. Azerbaycan'dan tabii ki geldi. Can kardeşlerimizi orada bırakmamız zaten mümkün olamazdı. Bölgede Büyükelçiliğimiz gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bu operasyonu gerçekleştirdik.

15 GÜN KARANTİNA SÜRECİ OLACAK

Şu an gelen vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs ya da hastalık belirtisi yok. 15 gün karantina süreci olacak. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor.

RUSYA'DAKİ PATLAMA

Rusya'da meydana gelen patlama da malum vatandaşlarımız vardı. Onlarla ilgili de çalışmalarımız sürüyor.

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Bakan Çavuşoğlu'dan Koronavirüs ve Koca Yusuf operasyonu açıklaması
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