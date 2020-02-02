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Başkan Erdoğan'dan ziyareti

Başkan , Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısına katılmak üzere yarın (3 Şubat) Ukrayna’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 15:41 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu. Yapılacak olan ziyaretin detayları İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı vesilesiyle 3 Şubat 2020 tarihinde Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir."

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy'nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev'de gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ve bölgesel meseleler tüm veçheleriyle ele alınacaktır."

"Görüşmelerde, Kırım Tatar Soydaşlarımızın durumu hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine matuf yeni işbirliği imkânları değerlendirilecektir."

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Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti
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