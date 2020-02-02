Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 152'nci gününe girdi. Soğuk havaya rağmen evlatları için bekleyişini sürdüren anneler, bir yandan da Elazığ'daki depremzedeler için atkı, bere, çorap ve eldiven örmeye devam ediyor. Oturma eylemine Şırnak'ın İdil ilçesinden oğlu Veysi Kartal için gelen Sekine Kartal da dahil oldu. Kartal, Kürtçe yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katıldığını, evladını HDP'den istediğini söyleyerek, "Davam oğlumun gelmesidir. Biz biliyoruz ki oğlumu HDP götürdü. Oğlum cahildi, kandırıp götürmüşler" diye konuştu. Kartal, evlerinde huzur kalmadığını belirterek, "Bizim ciğerimizi yakmaya hakkınız yok. Ciğerimizi yaktılar, evimizi yıktılar. Oğlumuzu bize verin" sözlerine yer verdi. Nöbetteki annelerden Sadiye Özbey, kaçırılan oğlunun 5 yıldır yolunu gözlediğini söyledi. Özbey, "Çocuğumuzu alıp gitmeyi düşünüyoruz. Gelen çocuklara çok sevindik. Kendi çocuklarımızı da istiyoruz. Hiçbir anne evladını almadan buradan gitmeyi düşünmüyor. Çocuğumuzun kokusunu özledik. Evlatlarımız ciğerimizden bir parça. Kendi çocuklarını götürsünler. Hiç kimsenin çocuğuyla oyun oynamasınlar. Çocuğumun özgürlüğüyle, hayatımızla oynadılar" diye konuştu. Oğlu Erkan için eylemini sürdüren baba Fahrettin Akkuş da 152 gündür beklediklerini ifade ederek, "(HDP) Bu çocukları nasıl götürmüşse getirsin. Herkesin hırsızı, alacağı ve borcu belli. Allah'ın izniyle bin kişiye de ulaşacağız. Çünkü bu mücadele doğru bir mücadeledir. Çocuklarımızı onlar için beslemedik. Anne ve babalar korkmasın, gelsin çocuklarını istesin" dedi. AASURIYE'DE 16 yaşındayken katıldığı terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki kamplarında 3 yıl kaldıktan sonra Diyarbakır'da yaşayan yakınlarına telefonla örgütten kurtulmak istediğini belirten, ailesinin ve emniyet güçlerinin çabasıyla bir süre önce terör örgütünden kaçan M.Ş.Ç. (20) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede M.Ş.Ç.'nin itiraflarına da yer verildi: "Bizi adeta kendi amaç ve çıkarları için piyon olarak kullandıklarına defalarca şahit oldum. Örgütün sorumlu düzeyindeki şahısların, rahat içinde yaşarken bizleri köle gibi kullanmasından rahatsızlık duydum." AA

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