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Erdoğan, yarın Ukranya'ya gidiyor

, Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8'inci toplantısı nedeniyle yarın Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.2.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 16:07 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ukranya'ya gidiyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev'de gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ve bölgesel meselelerin tüm yönleriyle ele alınacağı bildirildi. Açıklamada, "Görüşmelerde, Kırım Tatar soydaşlarımızın durumu hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine matuf yeni işbirliği imkânları değerlendirilecektir.

İŞ FORUMUNDA DA BİR ARAYA GELECEKLER

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'nin, konsey toplantısı marjında düzenlenecek Türkiye- Ukrayna İş Forumu'nu teşrifle iş insanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir" denildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ukranya'ya gidiyor
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