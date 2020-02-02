Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da bir dizi resmi temasta bulundu. Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Başkan Erdoğan burada ilk olarak Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.Başkan Erdoğan daha sonra da Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi kabul etti. Görüşme saat 16.25'te başladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Başkan Erdoğan akşam ise Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı.