Ölüm aylığı için anlaşmalı boşananlara geçit yok

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ölüm aylığı konusunda vatandaşları bilinçlendirmek için 15 kritik soru ve cevabı içeren rehber hazırladı. Rehberdeki bilgilere göre ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşanma yapıp, aynı evde yaşamayı sürdüren çiftlerin aylıkları kesildiği gibi, ödenmiş olan toplam parayı geri alıyor ve para cezasına da çarptırılabiliyor. Ödenmiş olan toplam aylığın geri alınması için çiftlerin ihbar edilmesi gerekiyor. Buna göre 1 Ekim 2008'den itibaren hangi nedenle olursa olsun, eylemli şekilde birlikte yaşadıkları tespit edilmiş olan çiftlerin aylıkları kesiliyor. SGK'ya son 10 yılda 20 bine yakın anlaşmalı boşanma ihbarı gelirken, 6 bine yakın kadının maaşı kesildi.