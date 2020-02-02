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sonuçları kısmen çıktı

, "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif." dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.2.2020 21:53 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 22:41 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca: Numunelerin sonuçları kısmen çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesine ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Koca, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerle ilgili, "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif." ifadelerini kullandı.

Sağlık ekiplerinin Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerin psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını bildirdiğini belirten Koca, "İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz." diye konuştu.

Son dakika: Bakan Koca'dan Koronavirüs açıklaması

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Sağlık Bakanı Koca: Numunelerin sonuçları kısmen çıktı
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