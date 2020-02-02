Sağlık Bakanı Koca: Numunelerin sonuçları kısmen çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesine ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Koca, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerle ilgili, "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif." ifadelerini kullandı.

Sağlık ekiplerinin Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerin psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını bildirdiğini belirten Koca, "İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz." diye konuştu.