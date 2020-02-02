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: duyurdu: Hepsi imha edildi

haberi: , bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mühimmat ve patlayıcıların imha edildiğini duyurdu

Giriş Tarihi: 2.2.2020 14:28 ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hepsi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 43 havan mühimmatı ve 6 el yapımı patlayıcının (EYP) kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde halkın güvenliği için terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı EYP ve mayınların imhasının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda 43 havan mühimmatı ve 6 EYP, komandolarımız tarafından kontrollü şekilde imha edildi." bilgisine yer verildi.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hepsi imha edildi
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