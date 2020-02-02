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’da kayık kep ve bere yeniliği

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
TSK’da kayık kep ve bere yeniliği
Milli Savunma Bakanlığı'nca bir süredir yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir uygulama hayata geçti. "Karacılar", harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere kullanmaya başladı. Yeni uygulama Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler'in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Org. Tod Wolters'ı perşembe günü karşıladığı törende dikkat çekti. Daha önceki törenlerde şapka takan Güler'in bere kullandığı görüldü. Yeni uygulamaya göre artık karacılar, bazı törenler dışında şapka yerine bere, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise "kayık kep" kullanacak. Haki olarak belirlenen bere tankçılar tarafından siyah, komandolar tarafından mavi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından bordo olarak kullanılacak.
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TSK’da kayık kep ve bere yeniliği
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