Bakan Albayrak'tan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İdlib'deki kalleş saldırıda şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başsağlığı mesajında, "İdlib'de gerçekleşen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İdlib'de gerçekleşen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/N3BujGY9bM — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 3, 2020