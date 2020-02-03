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Bakan Albayrak'tan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı

, 'deki kalleş saldırıda şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, "İdlib'de gerçekleşen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 09:54 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İdlib'deki kalleş saldırıda şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başsağlığı mesajında, "İdlib'de gerçekleşen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Bakan Albayrak'tan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
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