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Bakanlar Soylu ve Kurum 'da muhtarlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'da muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.2.2020 12:56 ABONE OL
Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'da muhtarlarla bir araya geldi

24 Ocak'ta gerçekleşen merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin mağduriyet yaşamalarını önleyecek tedbirler için başlatılan çalışmalar kapsamında Bakanlar Soylu ve Kurum, kentteki temaslarını sürdürüyor.

Soylu ve Kurum, Elazığ Valiliği'nde düzenlenen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında muhtarla bir araya geldi.

Toplantıda, Elazığ'da depremzedelere yönelik kurulacak konteynerler, çadır alanları, yapılacak deprem yardımları ve yıkılacak ağır hasarlı binalar hakkında bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.

Toplantıya, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ile yetkililer de katıldı.

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Bakanlar Soylu ve Kurum Elazığ'da muhtarlarla bir araya geldi
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