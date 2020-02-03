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Genel Başkanı Destici: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Büyük Birlik Partisi () Genel Başkanı , 'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, bu kalleş saldırıyı yapanlar hesabını verecektir." ifadelerini kullandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.2.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 11:50 ABONE OL
BBP Genel Başkanı Destici: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Destici, Suriye'nin kuzeyinde İdlib'de 4 askerin şehit edilmesi ve 9 askerin yaralanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Şehitlerin aileleri ve yakınları başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Destici, şunları kaydetti:

"Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından kalleşçe yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, bu kalleş saldırıyı yapanlar hesabını verecektir."

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BBP Genel Başkanı Destici: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
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