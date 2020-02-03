BBP Genel Başkanı Destici: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Destici, Suriye'nin kuzeyinde İdlib'de 4 askerin şehit edilmesi ve 9 askerin yaralanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Şehitlerin aileleri ve yakınları başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Destici, şunları kaydetti:

"Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından kalleşçe yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, bu kalleş saldırıyı yapanlar hesabını verecektir."