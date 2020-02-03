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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı , özel uçak "TUR" ile TSİ 22.40'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ayrıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.2.2020 23:12 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 23:13 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'ndan, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yehor Bojok, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Olga Dibrova, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiha, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile Büyükelçilik personeli uğurladı.

Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kiev'den ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı
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