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Başkan Yardımcısı Oktay'dan flaş açıklama

"Silahlı Kuvvetlerimiz karşılık vermeye devam edecek, askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır"

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.2.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 12:06 ABONE OL
Başkan Yardımcısı Oktay'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) karşılık vermeye devam edeceğini, askerlerin kanının yerde kalmayacağını bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İdlib'de şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Silahlı Kuvvetlerimiz karşılık vermeye devam edecek, askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

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Başkan Yardımcısı Oktay'dan flaş açıklama
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