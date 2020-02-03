Depreme rağmen 700 yıldır ayakta

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası hasar gören binaların hasar tespit ve yıkım işlemleri sürerken Elazığ'ın Altunkuşak köyünde bulunan 700 yıllık Osmanlı konağının sapasağlam ayakta durması görenleri şaşkına çevirdi.



700 YILLIK KONAK

Elazığ merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Altunkuşak köyündeki Beyoğlu Konağı, 7 asırdır varlığını sürdürüyor. 1312 yılında yapılan konak son yaşanan 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminde de herhangi bir hasar görmedi. Yapım tarihi dışında kim tarafından yapıldığı tam olarak bilinmeyen konak bugün 4'üncü kuşak Beyoğlu ailesinde bulunuyor. Yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde Altunışık Köyünde bir çok ev hasar görürken, kolonları ve temeli 700 yılı aşkındır değiştirilmeyen konakta herhangi bir hasara rastlanmadı. Konağın sahibi Bülent Beyoğlu, "Konak 1312 yılından beri ayakta. Konağın büyük çoğunluğu eski halini koruyor" dedi.







38 BİN BİNADA HASAR TESPİTİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 38 bin binada hasar tespitinin yapıldığını söyledi. Soylu, hasar tespit ekiplerinin aralıksız çalışma yaptıklarına işaret ederek, "Şu ana kadar Elazığ'da 26 bin 500 binada hasar tespiti yapıldı, 11 bini aşkın da Malatya'da yapıldı. Hem Elazığ'da hem Malatya'da 38 bin civarında bina taranmış oldu" dedi. "Yüzde 25 civarında ağır hasarlı ve aynı zamanda da orta hasarlı yıkık bilançosu ortaya çıkıyor" diyen Soylu, bunun da kentin yapı stokunun elden geçmesi ve yenilenmesi gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı. Soylu, hayırseverler vasıtasıyla 12'si Elazığ'da, 5'i Malatya'da olmak üzere 17 okul yapılacağını da kaydetti.



TOPLANAN YARDIM MİKTARI 87 MİLYON TL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezli depremden etkilenenler için açılan yardım kampanyasında banka hesaplarında 60 milyon 124 bin 993, SMS sisteminde 27 milyon 874 bin 400 lira olmak üzere, toplam 87 milyon 999 bin 393 lira yardım toplandığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, yapılan yardımların bölgedeki ihtiyaçlar için kullanıldığı kaydedildi.

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