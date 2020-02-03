Deri sanayicilerinden depremzedelere mont

BUGÜN NELER OLDU

6.8'likdepremle sarsılan Elazığ'a İstanbul Deri Sanayicileri Derneği'den 400 bin dolarlık yardım eli uzandı. Toplam bin 500 parçadan oluşan yardım paketinde deri montlar ve -20 derecede bile sıcak tutan kuzu kürkü ceketler ile birlikte çocuk ve yetişkinler için deri eşyalar da yer alıyor. Dernek Başkanı Gürkan Gözmen, "Elazığ'da deprem mağduru olan vatandaşlarımızın acısı bizim de de acımızdır. Onları bu soğuk kış günlerinde dernek olarak yalnız bırakamazdık" dedi. Zeytinburnu'ndan Elazığ'a hareket eden yardım otobüsündeki ekibe atv'deki Hercai dizisinde oynayan oyuncu Gökhan Yavuz da katıldı. Yavuz, belirlenen ihtiyaç sahiplerine deri kabanları verdi.