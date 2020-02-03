Devlet Bahçeli: İdlib saldırısı, düşmanlıktır

MHP lideri Bahçeli, İdlib'de rejim güçlerinin, 6 askerin şehit olduğu saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'in, uzun süredir bölgesel gerilim ve çatışma ortamının ağırlık merkezlerinden olduğuna dikkat çeken Bahçeli, bölgedeki felaketlerin seriye bağlandığını ve katliamların dehşet verici seviyeye tırmandığını belirtti. Rusya ve İran destekli Esad rejiminin tamamıyla kontrolden çıktığını, resmen şiddet ve cinayet makinesi haline geldiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"ESAD HER SEFERİNDE ATEŞKESİ ÇİĞNEMİŞTİR"



"4-5 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye, İran ve Rusya'nın katılımlarıyla yapılan Astana Zirvesi'nde İdlib ve çevresi 'Gerginliği Azaltma Bölgesi' ilan edilmiş, ateşkes rejiminin tesisi için irade gösterilmiş, inisiyatif alınmıştır. Ne var ki, zalim Esad ateşkes kararlarını her seferinde çiğnemiş, sivillere yönelik saldırılarına devam etmiştir. Ardından 17 Eylül 2018'de yine Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen Astana Zirvesi'nde çatışan taraflara ait bütün silahların 10 Ekim'de İdlib silahsızlandırma bölgesinden çekileceği kararlaştırılmıştır. Buna ilave olarak bu bölgedeki denetimlerin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılacağı, ayrıca sürdürülebilir ateşkes rejiminin sağlanabilmesi için etkili önlemlerin hayata geçirileceği kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda Türkiye bölgesel huzur ve güvenliğin inşasına hizmet amacıyla 12 adet ateşkes gözlem noktası oluşturmuştur. Ancak ne Rusya ne de Suriye/İran; Astana zirve kararlarına, Soçi mutabakat süreçlerine riayet etmemiş, saygı duymamış, gerekli olan sağduyu ve samimiyeti göstermemiştir. Suriye'de siyasi çözüm arayışları her seferinde çuvallamış, Cenevre görüşmelerinden de bugüne kadar makul ve müsterih bir netice çıkmamıştır."





'HUNHAR PROVOKASYONUN CEVABI MİSLİYLE VERİLDİ'

Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin artık anlam ve inandırıcılığının kalmadığına değinen MHP lideri Bahçeli, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Rusya'nın dürüstlükten mahrum siyasi uygulamalarını ibretle ve esefle takip etmektedir. Suriye'de istikrarın temin edilmesinden ziyade bölgesel ve tarihsel emellerine odaklanan Moskova yönetimi güvensiz ve ikiyüzlüdür. Günlerdir Esad rejimi ile Rusya'nın İdlib'de yoğunlaşan saldırı ve tacizleri tüm gerçeklerin bir kez daha teyidine imkan sağlamıştır. Esad ile Putin'in tezahür eden hedeflerinin sulh, sükûnet ve suhulet olmadığı açıktır. İdlib'de çatışmaların engellenmesi amacıyla bölgeye intikal ettirilen takviye askeri birliğimize Esad güçlerinin topçu saldırısı, nihai olarak 4 kahramanımızın şehit, birisi ağır olmak üzere 9 kahramanımızın da yaralanması bardağı taşıran son tahrik damlasıdır. Üstelik askerlerimizin yer alacakları alanların koordinatları muhatap ülkelerle paylaşılmasına rağmen bu saldırının yapılması sadece alçaklık ve ahlaksızlık değil, aynı zamanda düşmanlıktır. Türkiye bu hunhar provokasyonun cevabını misliyle vermiş, azimle, inançla ve cesaretle de vermeye devam etmektedir."



'İDLİB VE ÇEVRESİ TÜRKİYE DÜŞMANLARINA ZİNDAN EDİLMELİ'

Katillerin, döktükleri kanın bedelini ödemesi gerektiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir. Diğer yandan siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir. İdlib mutabakatını bozan veya ihlal eden tarafın Türkiye olmadığı meydandadır. Bunun yanında sınırlarımıza dayanan 10 binlerce sığınmacının müsebbibi Suriye ve destekçisi Rusya'dır. Türkiye milli güç unsurlarını derhal ve devasa bir şuurla harekete geçirmeli, ateş nerede yanıyorsa orayı söndürmeli, fitne ve musibet nereyi kavramışsa orayı kesip atmalıdır.

"HER MİLLİ KARAR DESTEK VERİYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ziyareti öncesi bu saldırının vuku bulması bir başka şaibeli ve soru işareti taşıyan kuşkulu durumdur. Rusya'nın Ukrayna ile sancılı ve sorunlu ilişkileri bilinmektedir. Ukrayna ziyaretine İdlib'den karşılık veriliyorsa Türkiye-Rusya ilişkilerinin mana ve muhtevası zehirlenmekle kalmayacak, iki ülke arasındaki diyaloglar bu gidişle soğumaya terk edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlu bulunduğu gözlem noktalarının ve etrafının güvenliği mutlaka temin edilmeli, Esad kanlı saldırısından dolayı pişman edilmelidir. MHP olarak alınacak her milli tedbire ve bekamızı muhafaza edecek her karara destek vermekle birlikte, zulmün ve zulmet kuşatmasının imanla yarılacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye dostluğu değerli, düşmanlığı ise tehlikeli bir ülkedir. Barış ve huzur arayan mazlumları arkasında Türk milleti vardır. İdlib'de oyun kuran, vahşet senaryosu yazan, stratejik hedefleri uğruna insan canına ve tarihsel mirasa kast eden kim varsa karşılarında Türkiye'yi bulacaklardır."