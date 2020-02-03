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Eski hakim 'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne () üye olduğu gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınan eski hakim Hüseyin Purtaş tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.2.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 16:42 ABONE OL
Eski hakim FETÖ'den tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mamak'taki bir alışveriş merkezinde yakalanan Purtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren Purtaş, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.

Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen Purtaş'ın, örgütün "adalet yapılanması"nda üst düzeyde görev aldığı, hakim ve savcı evlerinin sorumluları arasında bulunduğu belirtildi.

Yargıtay tetkik hakimi ve YARSAV üyesi olan Purtaş'ın 3 yıldır Kahramanmaraş'ta bulunduğu, geçici olarak Ankara'ya geldiği sırada yakalandığı öğrenildi.

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Eski hakim FETÖ'den tutuklandı
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