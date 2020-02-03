Havacı mahremler deşifre oldu

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada itirafçı olan örgütün mahrem imamı İ.Y, havacı mahrem imamlar arasında gizli haberleşme için özel bir program kullanıldığını söyledi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Uğur Fatih Pehlivan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan İ.Y, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan etti. İ.Y. "2015'in ortalarına doğru yapılan bir toplantıda, mahrem imamların neredeyse tamamının bulunduğu toplantıda 'İhsan' kod adını kullanan müdür, tüm imamların telefonlarını aldı ve içine iletişim amaçlı bir program yüklü şekilde geri verdi. Sonra herkes telefonunu açtı ve uygulamanın kurulumunu yaptı. Bu program üzerinden gizlilik içinde irtibat kurulacağı söylendi. Turuncu renkli bir simgesi vardı. Açıldığı zaman ilk gelen ekran şifre ekranıydı. Şifre girildikten sonra mahrem öğretmenlerin olduğu kişi listesi vardı. Bu liste eşleşme ile oluyordu. Karşılıklı olarak kullanıcıların birbirini eklemesi gerekiyordu. Ayrıca programın 'Boom' başlıklı bir özelliği vardı. Acil bir durumda bu özellik aktif edilince program kendi kendini sistem üzerinden temizliyordu. Ben bu program ile kendi grubumdaki öğretmenler ile irtibat halindeydim" dedi.

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