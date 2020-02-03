BUGÜN NELER OLDU

Elazığ'da yaşanan deprem tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da muhtarları da harekete geçirdi. İstanbul Muhtarlar Federasyonu tarafından başlatılan "Her evden bir battaniye" kampanyası ile Sarıyerliler 3 kamyon yardım malzemesi toplayıp Elazığ'a gönderdi. Sarıyer'de tüm mahalle muhtarlıklarına yorgan, mont, bebek bezi, ısıtıcı, kazak, atkı, bere, eldiven gibi kullanılabilir ve ihtiyaç fazlası malzemeleri bağışlandı. Sarıyer Belediyesi ekipleri, muhtarlıklardan toplanan tüm yardım malzemelerini araçlara yükledi. Yardımlar Elazığ'da deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Büyükdere Mahalle Muhtarı Ali Yazıcı, vatandaşların afet ve felaketlerde yardımlaşma duygusunun had safhaya çıktığını belirterek, "Bütçeleri el verdiğince yardımları getirip Elazığ'daki depremden zarar görenlere ulaştırmaya çalışıyor. Çocuklar harçlıklarını, nineler ise kefen paralarını getirip yardımda bulunuyorlar" dedi. Kampanyanın devam ettiğini belirten muhtar Yazıcı, toplanacak yardımların Elazığ'a ulaştırılacağını söyledi.