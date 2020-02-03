Son dakika: İdlib'deki hain saldırıya İletişim Başkanlığı'ndan sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, 9 asker de yaralı | Video

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ

İletişim Başkanlığı'ndan hain saldırıya sert tepki geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada ""Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI: "ASKERLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter adresinden saldırıya derhal karşılık verildiğini belirtti. Kalın açıklamasında :"Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." dedi.