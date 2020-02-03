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'de şehit olan 'in ailesine acı haber verildi

Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu 'de şehit düşen Piyade 'in, 'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.2.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 14:59 ABONE OL
İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem'in ailesine acı haber verildi

İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ve sağlık ekipleriyle, Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan babaevine gelerek, baba Cemal ve anne Yeter Deprem'e acı haberi verdi.

Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Serkan Deprem'in, izinli gelerek ailesini ziyaret ettiği, anne ve babasının yanında bir süre kalıp, 2 gün önce görev yerine döndüğü öğrenildi.

Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası olan şehidin, Düziçi'nde yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği bildirildi.

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İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem'in ailesine acı haber verildi
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