Manisa’da 4.6’lık deprem korkuttu

Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde dün art arda depremler meydana geldi. Akhisar'da saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4.6'lık depremin derinliği 5.8 kilometre olarak ölçüldü. İlçe merkezinde kuvvetli şekilde hissedilen deprem Manisa merkez ve çevre ilçeler ile İzmir'in birçok ilçesinde de hissedildi.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), depremin merkez üssünü Akhisar'ın Gökçeahmet Köyü, büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 12.6 kilometre olarak açıkladı. Depremin ardından ilçede AFAD'a verilerinde göre, 2.5, 2.6 ve 3.1 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha gerçekleşti. Birçok vatandaş gece boyunca süren artçılar nedeniyle geceyi dışarda geçirdi. Saat 06.25'te ise Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu. Manisa Valiliği, Akhisar ve Kırkağaç'ta meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirdi.Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremde 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu. 28 Ocak'ta da merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı.

BUGÜN NELER OLDU