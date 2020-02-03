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Son dakika: MSB: 'de 5 asker ile 1 sivil personel şehit oldu

Son dakika haberi! 'nca 'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit sayısının, 6'ya yükseldiği duyuruldu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.2.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 14:22 ABONE OL
Son dakika: MSB: İdlib'de 5 asker ile 1 sivil personel şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nca İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit sayısının, 6'ya yükseldiği duyuruldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza Rejim tarafından 3 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan 1 silah arkadaşımız ile 1 sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6'ya yükselmiştir. Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Son dakika: MSB: İdlib'de 5 asker ile 1 sivil personel şehit oldu
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