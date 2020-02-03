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'nın 'bilgi verilmedi' iddialarına jet yanıt

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'nın " 'de operasyon yaparken bizi bilgilendirmedi" açıklamasını yalanladı. Çelik, "Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır" dedi.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 16:52 ABONE OL
Rusya'nın 'bilgi verilmedi' iddialarına jet yanıt

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil" dedi.

"YÜRÜRLÜKTEKİ MEKANİZMALAR HER ZAMANKİ GİBİ ÇALIŞTIRILMIŞTIR"

Çelik, "Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır" denildi.

AK Parti'den İdlib saldırısına ilişkin flaş açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de 6 Türk askerinin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklamasında Türkiye'nin Rusya'yı operasyon konusunda uyarmadığı için Türk askerinin Suriye ordusu tarafından vurulduğunu belirtmişti.

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Rusya'nın 'bilgi verilmedi' iddialarına jet yanıt
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