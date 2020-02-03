Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna'da

ZELENSKIY'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:



Türkiye ve Ukrayna işbirliğini pekiştirecek. Bugün Kırım yarım adasının durumundan ve Rusya'nın saldırgan politikasından bahsettik. Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da Ukrayna vatandaşı siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunda Türkiye'nin yardımlarını bekliyoruz.



Hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak. Enerji kaynaklarının güzergahlarının çeşitlendirilmesi bizim için çok önemli.

Bugün imzalanan askeri mali işbirliği anlaşması son derece önemli. Bunu sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarımızdan yardım alacak ve bunu için çok minnettarız.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:



Stratejik ortağımız komşumuz ve dostumuz Ukrayna ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyimizin sekizinci toplantısını tamamladık. Ukrayna'nın yürüttüğü reform sürecini takdirle izliyoruz. Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha söylemek istiyoruz.



Kırım sorunun barışçıl yollardan çözülmesini umuyoruz. Son yıllarda hızla gelişmekte olan ilişkilerimizin tamamını gözden geçirdik. Etraflıca yapmış olduğumuz görüşmelerin çok çok verimli olduğuna inanıyorum. Serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerini bu yıl içinde tamamlamanın kararını verdik. Anlaşmanın akdedilmesiyle ikili ticaretimizi 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çok daha hızlı çıkaracağımıza inanıyorum.



'HABLEMİTOĞLU DOSYALARINI TESLİM ETTİK"



Ülkelerimiz arasında önce vizeleri kaldırdık daha sonra kimlikle seyahat edebilme imkanını getirdik. Savunma sanayii alanında işbirliğimiz de hızla gelişiyor. Görüşmelerimizde güvenlik alanında işbirliği ve FETÖ terör örgütü gibi tehditlerle ilgili konuları da ele aldık. Çok çok önemli olan Necip Hablemitoğlu konusu da ele alarak failinin burada olduğuna dair istihbari bilgileri ve dosyaları kendisine takdim ettik. Yasa dışı ilhak neticesinde ana vatandan ayrılmak durumunda kalan Kırım Tatarları'nın durumunu yakından takip ediyoruz.

SORU CEVAP:

TUTUKLULARIN DEĞİŞİMİYLE İLGİLİ AYRINTI VEREBİLİR MİSİNİZ?



ZELENSKİY:



Tutukluların değişimine gelince. Bana göre Ukrayna vatandaşlarının evlerine dönmesi dememiz daha doğru olacak. Değişimler devam ediyor. Söz konusu değişimler iki yönde devam ediyor, üçlü temas ile devam eden bir diyalog. Söz konusu değişim geçici olarak işgal altındaki bölümleri kapsayacak. Liste ilgili tarafa iletildi ve çok uzun. İkinci yön ise Rusya Federasyonu ile doğrudan gerçekleştirdiğimiz müzakereler ile ilgili. Bu konuyla ilgili de en kısa sürede bir tarih alacağımıza inanıyorum. Rusya'da bulunan tutukluların çoğu Kırım Tatarları

BİR YARDIMDAN BAHSEDİLİYORSA TÜRKİYE NASIL YARDIMCI OLABİLİR?



ERDOĞAN:



Yaklaşık 500 aileyi kapsayan birlikte alt yapısıyla üst yapısıyla konutlar yapma kararı verdik. Birlikte yerinde tespitler yapıp plan proje çalışmaları yapıp beraber çalışılacak arkadaşlarla birlikte süratle inşaatları yapıp bitirecekler. Ve böylece sefaletten bu insanlar bu soydaşlarımızın kurtulmasına yardımcı olmuş olacağız.

İDLİB'DE TÜRK ASKERLERİNİN ALDIĞI ÖNLEMLER NEDİR?



ERDOĞAN:



İdlib konusundaki gelişmeler ne yazık ki her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik. Rejimin maalesef Rusya'nın da görmezliği ile saldırıları ile 3-4 milyon insanın yaşadığı yerden bu insanlar bizim sınırlarımıza doğru yürüdüler.

Son gelen rakam maalesef 1 milyona yakın insan sınırlarımıza doğru yürüyor. Kurtarabildikleri yatak yorgan ne varsa sınırlarımıza doğru geliyor. Bizde şu anda 4 milyona yakın Suriyeli var. Bunların 3,5 milyonu sınır bölgelerindeydi. Biz bunları ülkemizde misafir ediyoruz. Konteyner kentlerde çadır kentlerde misafir ettik. Artık yavaş yavaş kendileri bir yerlerde yerleşmeye başladılar.

1 MİLYON İNSANI BİZ NERELERE YERLEŞTİRECEĞİZ

Kısa süre önce bir deprem yaşadık. 41 vatandaşımız hayatını kaybetti.



Fakat 10 bin aşkın ağır hasarlı bina var. 10 bin binayı süratle inşa edeceğiz tüm bunlara yönelik yoğun bir çalışmanın içine girmemiz lazım. Bir taraftan da bu mülteciler ülkemize geliyor. Bunları kabullenmede zorlanıyor. O yüzden karşı tedbirler almaya başladık.

Bunları Suriye'de nasıl iskan ederiz bunu çalışmasını yapıyoruz. Briket evler yapıyoruz. Onları barınak olarak buralara alacağız. İlk etapta 25-30 bin ev yapalım dedik: Fakat bir de ne görelim. Ne yazık ki bu sabah rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti.

Üçü sivil beşi asker şekiz kişi şehit oldu. Artık dedik ki olacak gibi değil karşı cevaplar verildi. Şu anda kesinlikle biz de bu noktada gerek hava gerek kara olmak üzere bunları gerekenleri yapıyoruz gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye devam edeceğiz.