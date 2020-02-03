‘Tek başımıza da kalsak Kudüs davasını savunacağız’

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tek başına da kalsa Kudüs davasını savunacağını ve Filistinli kardeşlerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını vurguladı. Çavuşoğlu, Filistin'le ilgili bugün Cidde'de katılacağı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'na ilişkin bir soruyu, "Öncelikle Arap Ligi'nin açıklamasını, aldığı kararı doğru buluyoruz ve destekliyoruz. Bu sözde barış planının kabul edilmesi mümkün değildir. Bu, olsa olsa gasp planı olur" diye yanıtladı.Türkiye'nin konuya ilişkin başından bu yana net duruş sergilediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bazı ülkelerin doğrusu, bu planla ilgili açıklamalarından dolayı tereddüt duymuştuk, üzülmüştük. Ama Arap Ligi'nin açıklamasında bir bütünlük var. Aynı bütünlüğü İİT'de de görmek istiyoruz." dedi.Toplantı kapsamında Filistin, Malezya, Kuveyt dışişleri bakanları dahil bazı mevkidaşlarıyla görüşeceğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "İyi bir metin çıkmasını sağlayacağız. Ama metin çıkarmak yetmez. Bundan sonraki süreçte de bu birlik ve beraberliği koruyarak bu kabul edilemez plana karşı durmamız gerekiyor. BM parametrelerinde kalıcı bir barış için de çabalarımızı yoğunlaştırmamız lazım. BM'nin de bu anlamda açıklamasını son derece olumlu buluyoruz. Bundan sonra pasif değil, daha aktif olmamız lazım hep beraber. Birlik, beraberliği bozacak ülkelere de izin vermememiz lazım. Cidde'den net bir karar çıkartacağız."

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