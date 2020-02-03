Ukrayna ile hedef 10 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ziyareti, Zelenskiy'in geçen yılki ziyaretinin ardından bir iadei ziyaret özelliği de taşıyor. Göreve geldikten sonra ilk resmi ziyaretini geçen yıl ağustos ayında Türkiye'ye yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Erdoğan'ı, başkent Kiev'de resmi törenle karşılayacak. İki lider baş başa görüşmenin ardından Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin sekizinci toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda iki ülke arasındaki 4 milyar dolarlık ticaret hacmini daha önce belirlenen 10 milyar dolar hedefine ulaştırmak için önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ele alınacak.Bu kapsamda, başta turizm, savunma sanayii, altyapı ve üst yapı inşaatları, ulaştırma, yenilenebilir enerji, tarım gibi alanlarda işbirliği imkanları değerlendirilecek. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gerekli olan Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin de bu toplantıda neticelendirilmesi bekleniyor. İki lider, DEİK tarafından düzenlenecek Ukrayna-Türkiye İş Forumu'nda iki ülkenin işadamlarına hitap ederek, karşılıklı yatırım çağrısı yapacaklar. Erdoğan ve Zelenskiy, ayrıca, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de masaya yatıracaklar. Baş başa görüşmede, Kırım'ın yasadışı ilhakı, Kırım Tatarlarının durumu, başta FETÖ olmak üzere terörle mücadelede işbirliği, başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirecekler.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da ikili ve bölgesel meselelerin ele alınacağı ifade edildi. Açıklamada, "Görüşmelerde, Kırım Tatar Soydaşlarımızın durumu hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine matuf yeni işbirliği imkânları değerlendirilecektir" denildi.

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