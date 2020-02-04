Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında yakalanan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı

'da / operasyonlarında yakalanan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.2.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 14:12 ABONE OL
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında yakalanan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, yakalama kararı bulunan ve örgütün talimatı doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3'ü firari 12 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 5'i soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Adliyeye sevk edilen diğer 7 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında yakalanan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN