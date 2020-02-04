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Bakan Akar'dan şehitleri için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı , Suriye rejiminin 'deki saldırısında şehit düşen 7 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 09:49 ABONE OL
Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Bakan Akar, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Demir, Uzman Çavuş Serkan Deprem, Uzman Çavuş Gökhan Orhan, Uzman Çavuş Uğur Katran, Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ve Uzman Onbaşı Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Bakan Akar şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşlarımız, 3 Şubat 2020'de İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
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