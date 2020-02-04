Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanser Günü mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Günü mesajı:

Türkiye Cumhurbaşkanı , "Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 18:37 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanser Günü mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanser Günü mesajı:
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN