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önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Eylemin 133'üncü gününde evlat nöbetine katılan 'ın oğlu , güvenlik güçlerine teslim oldu.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.2.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 10:54 ABONE OL
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu.

Eylemin 133'üncü gününde ailelere katılan Metin Açan, 2012'de kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Hakan ve daha sonra kardeşinin peşinden dağa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan diğer oğlu Harun için oturma eylemine katılmıştı. Çalıştığı Almanya'da kardeşi için dağa giden ve bir süre kendisinden haber alınamayan Harun Açan, terör örgütünden kaçarak Kuzey Irak'taki Peşmerge güçleri tarafından teslim alındıktan sonra güvenlik güçlerine teslim edildi.

Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getiren Harun Açan'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Açan'ın gün içinde ailesiyle bir araya geleceği öğrenildi.

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HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu
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