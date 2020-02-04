Hulusi Akar: Rusya’ya 2 kez bilgi verdik

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırı üzerine Başkan Erdoğan ile gittiği Ukrayna'dan dönerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le birlikte Hatay'a gitti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekât Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklama yapan Akar, "Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de buradaki ilgili arkadaşlarımız tarafından Rusya tarafındaki ilgili personele bildirildi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere rağmen, tüm bu önlemlere rağmen, Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır" dedi. Akar ve beraberindeki komutanlar Hatay Devlet Hastanesi'nde de saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti ve durumları hakkında bilgi aldı. Akar, burada yaptığı açıklamada ise "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker, biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz. Esad güçlerinin yaptığı alçak saldırının karşılığı verildi, verilmekte. Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu, sorulmakta" diye konuştu.