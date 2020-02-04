İngiltere, Türk askerlerinin şehit edildiği saldırıyı kınadı

İngiltere'nin Orta Doğu sorumlusu Devlet Bakanı Andrew Murrison sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Esad Rejiminin gerçekleştiği saldırı ile bölgede barışın temini için bulunan askerlerimizi şehit etmesini kınadı.

KABUL EDİLEMEZ

Murrison açıklamasında "Esad rejiminin İdlib'deki saldırılarını ve Suriyeli siviller ile Türk askerlerinin 'kabul edilemez' can kayıplarını kınıyorum. Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'yı, üzerinde anlaşmaya varılan ateşkeslere bağlı kalmaya ve gerginlikleri azaltmak için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.