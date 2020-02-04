İşte Esad’ın vahşeti

BUGÜN NELER OLDU

Esad rejimi savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşim yerlerini hedef alıyor. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Halep'in batı kırsalındaki Rehhal bölgesinde saldırılardan kaçan sivil araç, rejim uçaklarınca hedef alındı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, araçta yer alan 3'ü çocuk, 3'ü kadın 9 sivil hayatını kaybetti. Diğer yandan, Rusya savaş uçakları da Halep'in batı kırsalında Mağart Ermen yerleşimine saldırı düzenledi. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti. Böylece, rejim ve Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında 12 kişi yaşamını yitirdi.