Kılıçdaroğlu: Suriye'de gereken tüm adımlar kararlılıkla atılmalıdır

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de konuşlanan ve gözlem misyonu görevini sürdüren Mehmetçiğin can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirterek, "İdlib bölgesi başta olmak üzere Suriye'de görev yapan tüm Mehmetçiklerimizin can güvenliğini sağlamak adına gereken tüm askeri ve diplomatik adımlar kararlılıkla atılmalıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye ve İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdi. İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilen topçu atışı sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

GEREKLİ ADIMLAR KARARLILIKLA ATILMALIDIR

Kılıçdaroğlu "İdlib'de konuşlanmış ve gözlem misyonu görevini sürdüren Mehmetçiğimizin can güvenliği her şeyden önemlidir. İdlib bölgesi başta olmak üzere Suriye'de görev yapan tüm Mehmetçiklerimizin can güvenliğini sağlamak adına gereken tüm askeri ve diplomatik adımlar kararlılıkla atılmalıdır" dedi.