‘Kızım bizi duyuyorsan kaç gel’

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbetine dün iki aile daha katıldı. Evlatları için nöbet tutan aile sayısı 82'ye yükseldi. Malatya'dan 10 yıl önce dağa kaçırılan kızları Hatice için gelen anne Nurten ve baba Yusuf Şeker de eyleme katıldı. Üniversite öğrencisi kızı için oturma eylemine katıldıklarını belirten anne Şeker, "Çocuklarına kavuşan anneleri görünce biz de katıldık. Kızıma sesleniyorum, bir yolunu bulup kaç gel" dedi. Çocukları Yusuf'un 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014'te PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten anne Saadet ve baba Nurettin Ödümlü de evlat nöbetine katıldı. Oğlunun HDP tarafından kandırıldığını belirten baba Nurettin Ödümlü, "2014 yılının 7'nci ayında benim çocuğumu kandırarak dağa götürdüler. Ben çocuğumu istiyorum evladımı istiyorum. Ben bütün Kürt gençlerine sesleniyorum. Bunlar sizi ölüme gönderiyorlar. Oğlum, beni duyuyorsan eğer senin kardeşin Resul da şu anda askerde ve sen kardeşine mi silah sıkacaksın? Dön gel evine" dedi. Anne Saadet Ödümlü de oğlunun HDP'liler tarafından PKK'ya teslim edildiğini söyleyerek oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

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