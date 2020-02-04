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merkezli 7 ilde operasyonu: 5 gözaltı

merkezli 7 ilde /PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.2.2020 12:17 ABONE OL
Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında1 aktif görevde olan öğretmen, 4'ü aktif görevde 9 askeri personel olmak üzere toplan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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