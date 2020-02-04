Malatya Valiliğinden "Alevi köylere yardım yapılmadığı" iddiasına ilişkin açıklama

Valilik açıklamasında bir haber sitesinde "Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül'ün Malatya'daki deprem bölgesinde çoğu Alevi köyüne gerekli yardımların yapılmadığı, dertlerinin dinlenilmediği, dernek olarak bu köylere yardım yapmak istediklerini ancak Malatya Valiliği tarafından taleplerinin reddedildiği, Suriyelilerin boşalttığı 2 bin konteynerin boş durduğu, mağdur olan, barınma ihtiyacı olan insanların oraya yerleştirilmediğine" ilişkin açıklamasının yer aldığı belirtildi.

ELAZIĞ VE MALATYA'DA DEPREM NEDENİYLE VARLIKLARININ ÜÇTE BİRİNİ KAYBEDENLERİN VERGİ BORCU SİLİNECEK

Depremden etkilenen bütün ilçelerde acil kurtarma faaliyetlerinin süratle yerine getirildiği, hemen akabinde depremzedelerin barınma ihtiyaçları için çadır kurulumuna başlandığı, çadırların jandarma personeli, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri tarafından kurularak vatandaşlara teslim edildiği aktarılan açıklamada, "Barınma çadırlarında ihtiyaç duyulan yatak, battaniye ve ısıtıcı dağıtımları yapılmış, çadırda kalan vatandaşların tamamına gıda yardımı yapılmış, ahırları hasar gören vatandaşlarımıza hayvan çadırı, geçici barınma imkanı olmayan vatandaşlarımıza ilimiz merkezinde bulunan konteyner kentte barınma olanağı sağlanacağı valiliğimiz tarafından kamuoyuna ilan edilmiştir. Konteyner kentte kalmak istediğini beyan eden vatandaşlarımıza konteyner tahsis işlemleri devam etmektedir. Ayrıca, ilçe merkezleri ve toplu yerleşimi olan kırsal mahallelerimizde konteyner kent kurma çalışmaları yürütülmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"AYRIM YAPILMASI ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Depremzedelerin ihtiyaçlarının temin edilmesi kapsamında 4 Şubat 2020 tarihine kadar 5 bin 948 barınma çadırı, 1119 hayvan barınma çadırı kurulumu tamamlanarak vatandaşların ihtiyacının karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barınma çadırlarında kullanılmak üzere 6 bin 628 yatak, 11 bin 525 battaniye, 5 bin 488 ısıtıcı, 10 bin 604 paket hazır gıda, 19 bin 312 koli gıda paketi, 9 bin 12 hijyen paketi dağıtımı yapılmıştır. Konutları depremde yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlarımıza bugüne kadar 830 bin lira eşya yardımı, 1 milyon 936 bin lira kira yardımı olmak üzere toplam 2 milyon 766 bin lira nakdi yardım yapılmış olup, kesin hasar tespiti tamamlanan konut sahiplerine ödemeler devam etmektedir. Depremin meydana geldiği tarihten bugüne, depremden olumsuz etkilenen tüm mahallelerde kamu görevlilerince günbegün ziyaretler yapılmakta, vatandaşlarımızın ihtiyaçları sorulmakta ve süratle bu ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Valiliğimizce ve görevli kurumlarca depremzedelere yardım yapılırken hiçbir şekilde inanç, mezhep, düşünce ve siyasi görüş ayrımı yapılması asla söz konusu değildir. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmaya yeltenmek, bu davranışlara müsamaha göstermek hiçbir kamu görevlisinin haddi olamaz."

"İFTİRA NİTELİĞİNDE AÇIKLAMALARDIR"

Bahse konu haberdeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, devletimizi ve deprem olayının başlangıcından beri gece gündüz demeden fedakarlıkla çalışan kamu görevlilerini zan altında bırakmaya, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapıldığı yalanını yayarak kardeşlik anlayışımıza zarar vermeye yönelik iftira niteliğinde açıklamalardır. Bu açıklamaların hiçbir somut gerçeğe dayanmadığı Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelerin muhtarları ve diğer vatandaşlarımızla yapılabilecek görüşmelerde apaçık ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan, haberde adı geçen kuruluşun depremzedelere yardım yapmak için valiliğimize yaptığı başvurunun reddedildiği yönündeki ifadede de tamamen gerçek dışıdır. Valiliğimize bu yönde herhangi bir talepte bulunulmamıştır." ifadesine yer verildi.