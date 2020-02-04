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merkezli operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.2.2020 11:44 ABONE OL
Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında tespit edilen zanlıların yakalanması için Samsun, İstanbul, Ordu ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ, SATICILAR DA...

Adreslerde arama yapan ekipler, paketler halinde 1252,35 gram sentetik uyuşturucu, 16,53 gram esrar, 38 uyuşturucu hap, 1,42 gram kenevir tohumu, hassas terazi, biri kurusıkı 3 tabanca, pompalı tüfek, 84 mermi ve 52 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Samsun'da 12, Ordu'da 4, İstanbul'da 4 ve Çorum'da bir şüpheli olmak üzere 21 zanlı gözaltına alındı.

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