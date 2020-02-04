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şehidi gözyaşlarıyla defnedildi

’nin kentinde rejim unsurlarının hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler, ’te düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla defnedildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.2.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 14:44 ABONE OL
Suriye şehidi gözyaşlarıyla defnedildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler için Nakıboğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri ve şehidin ailesi ile yakınları katıldı. Törende şehidin annesi Canan Abo ve babası Uğur Özler, ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları tarafından sakinleştirildi. Şehidin al bayraklı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
Şehit Özler, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte defnedildi.

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Suriye şehidi gözyaşlarıyla defnedildi
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