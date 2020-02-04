Terör örgütü DEAŞ'ın kökü kazınıyor

Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Türkiye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Güvenlik güçleri, geçen ay başta Ankara, Kayseri, Osmaniye, Adana, İzmir, Hatay ve Batman olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin ocak ayında yürüttüğü çalışmalarda aralarında örgütün sözde sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 137 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 51'i tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

OCAKTAKİ OPERASYONLAR

Balıkesir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Irak'ta terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri öne sürülenlerin de olduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan, aralarında örgütün sözde Batman il sorumlusu M.D'nin de olduğu 13 kişi tutuklandı. Sözde il sorumlusu M.D'nin, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki kamplarına giderek faaliyet yürüttüğü ve halen DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirtildi.

Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 zanlıdan 5'i, Adana'da 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan 4'ü cezaevine konuldu.

Osmaniye'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 8 zanlıdan 2'si tutuklandı, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere, 2'si ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de 3, Denizli'de bir, Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir, Bolu'da 3, Osmaniye'de bir ve Aksaray'da bir zanlı tutuklandı.

Edirne'de jandarma ekiplerince yakalanan Kırgızistan uyruklu çoban K.K'nin DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. Hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edilen çoban, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Hatay'da DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, soruşturmanın yürütüldüğü Kilis'te tutuklandı.

Kahramanmaraş ve Yozgat'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri cezaevine konuldu.

Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüpheli sınır dışı edildi.

Kocaeli'de haklarında soruşturma yürütülen DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kadın, Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Hatay'da gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen operasyonda DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğünce, 2019'da irtibat kurulan ve ikna edilen DEAŞ üyesi 3 kişi, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Malatya, Edirne, Siirt, Adıyaman, Aydın, İzmir, Samsun, Afyonkarahisar, Trabzon, Ankara, Elazığ, Nevşehir ve Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı, bazıları ise sınır dışı edildi.

INTERPOL'ÜN ARADIĞI DEAŞ'LI SURİYE SINIRINDA YAKALANDI

DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı Y.A, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te Suriye sınırında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık kararıyla İnterpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

YILBAŞINDA YAKALANAN DEAŞ'LILARIN HEDEFİNDE POLİSİN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ankara'da yılbaşı gecesi saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin hedefinde polisin olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince 30 Aralık'ta gözaltına alınan zanlıların ifadeleri, DEAŞ adına Ankara'da yapılması planlanan terör eyleminin içeriğini gözler önüne serdi.

DEAŞ'lı teröristlerin, yılbaşında halkın yoğun bulunduğu bölgelerde görevli polislere yönelik eylem planladıkları, bunun için örgüt yönetiminden silah ve bomba yapımında kullanılmak üzere malzeme talep ettikleri belirlendi.

Zanlılara ait telefon ve bilgisayarlarda yapılan incelemelerde de askeri eğitim ve bomba yapımı videoları bulundu. Terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları gerekçesiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonla 30 Aralık'ta gözaltına alınan 5'i Suriyeli, biri Iraklı 6 şüpheliden 4'ü mahkemece tutuklanmıştı.

DEAŞ'LILARIN YARGILANMA SÜRECİ

Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ve adreslerinde yapılan aramalarda maket uçakların bulunduğu iddia edilen 8 sanığın yargılandığı davada Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaev, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken 7 kişinin ise beraatine hükmedildi.

Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Suriyeli Cuma Hammud hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Adana'da DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu Mamun A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.