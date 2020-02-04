Trabzon’da terör bağlantılı 6 yabancı yakalandı!

Trabzon'da alınan bilgilere göre 6 yabancı uyruklu şahsın terör örgütü irtibatları tespit edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri söz konusu isimleri eksiksiz olarak yakaladı ve işlemlerini başlattı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri yaptıkları operasyon sonucu DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen 6 yabancı terör savaşçını yakalayarak gözaltına aldı.

GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNE AKTARILDILAR

Gözaltına alınan 6 kişi daha sonra geri gönderme merkezine gönderildi.