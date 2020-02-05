Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Af yasası son dakika haberleri geliyor! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 2020 af yasası açıklamasında bulundu

son dakika haberleri geliyor! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 2020 af yasası açıklamasında bulundu

ile ilgili son dakika haberi geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yaptığı açıklamaya göre infaz indirimi düzenlemesi içeren yasa ya da halk arasındaki ismi ile af yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderiliyor. Son günlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak isteyenler, 'Af yasası ne oldu?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Af yasası ceza indirimi ile ilgili gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, af yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte af yasası son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 5.2.2020 11:48 ABONE OL
Af yasası son dakika haberleri geliyor! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 2020 af yasası açıklamasında bulundu

Af yasası son dakika haberleri 2019 sonlarında olduğu gibi, 2020 yılında Meclis'in çalışmaya başlamasından itibaren de yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle af yasası ceza indirimi konusu, birçok hükümlü ve yakınları için merak konusu oldu. Peki, af yasası ne oldu? 2020 af yasası çalışmaları ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yaptığı infaz indirimi açıklaması ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte, af yasası gündemine ilişkin Abdulhamit Gül'ün gazetecilere yaptığı flaş açıklamalar!

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI ÖNCESİ AF YASASI AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İnfaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmalara değinen Gül, şunları söyledi:

ARKADAŞINA GÖNDER
Af yasası son dakika haberleri geliyor! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 2020 af yasası açıklamasında bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN