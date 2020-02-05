Af yasası son dakika haberleri geliyor! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 2020 af yasası açıklamasında bulundu

Af yasası son dakika haberleri 2019 sonlarında olduğu gibi, 2020 yılında Meclis'in çalışmaya başlamasından itibaren de yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle af yasası ceza indirimi konusu, birçok hükümlü ve yakınları için merak konusu oldu. Peki, af yasası ne oldu? 2020 af yasası çalışmaları ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yaptığı infaz indirimi açıklaması ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte, af yasası gündemine ilişkin Abdulhamit Gül'ün gazetecilere yaptığı flaş açıklamalar!

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI ÖNCESİ AF YASASI AÇIKLAMASI



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İnfaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmalara değinen Gül, şunları söyledi: