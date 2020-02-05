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Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.2.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 14:35 ABONE OL
Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede karşılıklı savunma ve güvenlik konuları, 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Brüksel'de icra edilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde Yunanistan'da yapılacak Güven Artırıcı Önlemler toplantısına yönelik hazırlıklar ele alınmış, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü
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